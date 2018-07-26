Денис Суарес: "Вальверде хочет, чтобы я остался"

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Денис Суарес: "Вальверде хочет, чтобы я остался"Полузащитник каталонской "Барселоны" Денис Суарес рассказал о своих планах на будущее.

"Я готов встретить новый сезон с большим желанием. Я хочу быть более важным игроком. Я чувствую, что прогрессирую с каждым годом... Я разговаривал с ВальвердеОн знает, что я намерен остаться, и он также хочет, чтобы я остался. Я буду упорно трудиться, чтобы доказать, что он оказался прав", - цитирует 24-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним,  "Барселона" заинтересована в обмене игроками с "Валенсией". | soccernews.ru

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