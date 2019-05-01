Денис Суарес вернулся в "Барселону" раньше срока
Полузащитник Денис Суарес досрочно вернулся в "Барселону" из "Арсенала", утверждает The Sun.
Лондонский клуб арендовал 25-летнего испанца у сине-гранатовых в январе этого года до окончания сезона. Футболист участвовал всего в 6 матчах за "Арсенал".
Лондонцы заплатили каталонскому клубу около 3 миллионов за аренду футболиста.
Кроме того, в феврале Суарес был травмирован в матче с БАТЭ в рамках Лиги Европы и выбыл до конца сезона.
Не пропустите: Денис Суарес не поможет "Арсеналу" в концовке сезона| http://soccernews.ru
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|36
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|36
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|Челси
|36
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|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
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|Вест Хэм Юнайтед
|36
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|Кристал Пэлас
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|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14