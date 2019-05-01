Денис Суарес вернулся в "Барселону" раньше срока

Теги барселонаарсенал лондонденис суарес

Денис Суарес вернулся в "Барселону" раньше срока

Полузащитник Денис Суарес досрочно вернулся в "Барселону" из "Арсенала", утверждает The Sun.

Лондонский клуб арендовал 25-летнего испанца у сине-гранатовых в январе этого года до окончания сезона. Футболист участвовал всего в 6 матчах за "Арсенал".

Лондонцы заплатили каталонскому клубу около 3 миллионов за аренду футболиста.

Кроме того, в феврале Суарес был травмирован в матче с БАТЭ в рамках Лиги Европы и выбыл до конца сезона.

Не пропустите: Денис Суарес не поможет "Арсеналу" в концовке сезона| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Касильяс перенес инфаркт на тренировке "Порту"

Касильяс перенес инфаркт на тренировке "Порту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов