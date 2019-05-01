Денис Суарес вернулся в "Барселону" раньше срока

Полузащитник Денис Суарес досрочно вернулся в "Барселону" из "Арсенала", утверждает The Sun.

Лондонский клуб арендовал 25-летнего испанца у сине-гранатовых в январе этого года до окончания сезона. Футболист участвовал всего в 6 матчах за "Арсенал".

Лондонцы заплатили каталонскому клубу около 3 миллионов за аренду футболиста.

Кроме того, в феврале Суарес был травмирован в матче с БАТЭ в рамках Лиги Европы и выбыл до конца сезона.

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