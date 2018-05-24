Денис Суарес: "Заменить Иньесту практически невозможно"

Хавбек "Барселоны" Денис Суарес признал, что каталонский клуб испытает трудности после ухода Андреса Иньесты.

По словам футболиста, на данный момент нет такого игрока, который мог бы заменить бывшего капитана "Барселоны".

"Я многому у него научился. Иньеста играл также и на моей позиции, я следил за ним на каждой тренировке и за тем как он действует на поле, чтобы совершенствоваться.

Думаю, заменить его практически невозможно, другого такого игрока не будет, но ничего не поделаешь.

После ухода капитана останется пустота, которую необходимо заполнить в футбольном, личном и человеческом плане", - отметил он.

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