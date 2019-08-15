Денис Суарес заявил, что обижен на Вальверде

Экс-игрок "Барселоны" Денис Суарес заявил, что он обижен на главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает Cadena SAR.

По словам футболиста, специалист ни разу не связался с ним после его ухода.

"После моего ухода мы не разговаривали. Мы вообще не общались, он даже не попрощался.

Сейчас я просто хочу наслаждаться футболом", - сказал футболист.

Напомним, Суарес играл в составе "Барселоны" с 2016 по 2019 год. Вторую часть прошлого сезона он выступал в "Арсенале" на правах аренды. Этим летом он подписал контракт с "Сельтой".

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