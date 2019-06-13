Денис Суарес заявил о желании покинуть "Барселону"

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Денис Суарес заявил о желании покинуть "Барселону"

Хавбек "Барселоны" Денис Суарес не хочет продолжать карьеру в каталонском клубе.

"Хочу уйти из "Барселоны", чтобы играть. При этом моя цель - остаться в Ла Лиге", - цитирует 25-летнего футболиста Goal.com.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона полузащитник провёл в аренде в лондонском "Арсенале".

Интерес к Суаресу проявляют "Атлетико", "Валенсия" и "Сельта". Его контракт с "Барсой" истекает в 2021 году.

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