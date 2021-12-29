Денис Закария покинет "Боруссию" Менхенгладбах в конце сезона

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Денис Закария покинет "Боруссию" Менхенгладбах в конце сезонаФото: инстаграм Закарии/Автор неизвестен

Швейцарский хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закария покинет клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Соглашение полузащитника с гладбахским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

В игроке заинтересованы "Бавария", "Барселона", "Ювентус" и 2 английских клуба. Они поддерживают связь с агентом футболиста. Однако окончательного решения до сих пор не принято.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Закария сыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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