Денисом Суаресом интересуются два клуба из Ла Лиги и Серии А

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Денисом Суаресом интересуются два клуба из Ла Лиги и Серии АПолузащитником каталонской "Барселоны" Денисом Суаресом интересуются два клуба из Ла Лиги и Серии А, информирует испанская пресса.

Так, возможность приобретения 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" рассматривают виговская "Сельта" и "Наполи". Сам игрок ввиду отсутствия у него в каталонском гранде стабильной игровой практики готов рассмотреть возможные предложения заинтересованных в нем клубов.

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за "Барселону".

Напомним, в "Барселоне" надеются подписать с Месси еще один контракт. | soccernews.ru

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