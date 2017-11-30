Денисов: "Если все кончится, как у "Спартака", буду только рад!"

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Денисов: "Если все кончится, как у "Спартака", буду только рад!"Защитник "Локомотива" Виталий Денисов прокомментировал лидерство своей команды в РФПЛ.

"Если будем об этом думать, можем и расслабиться и понизить уровень. И потом, нам ведь еще предстоят очные встречи со всеми лидерами. Стараюсь на таблицу вообще не смотреть. Главное самим побеждать, а остальные пусть разбираются.

Нужно молчать и продолжать в том же духе. И даже еще прибавить! Когда "Зенит" лидировал, много было разговоров, что они точно станут чемпионами. Даже за два-три тура до конца сезона нельзя будет расслабиться.

Если все кончится, как у "Спартака", буду только рад!" - сказал он. 

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