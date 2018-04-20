Денисов избежит дисквалификации за оскорбление допинг-офицера

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Денисов избежит дисквалификации за оскорбление допинг-офицера

Российский футбольный союз не будет наказывать полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова дисквалификацией за оскорбление допинг-офицера.

В пресс-службе РФС заявили, что руководство организации полностью устраивают принятые клубом меры, поэтому инцидент можно считать исчерпанным.

Напомним, что "Локомотив" оштрафовал Денисова на один миллион рублей.

Не пропустите: Денисов извинился за оскорбление допинг-офицера. | http://soccernews.ru

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