Денисов избежит дисквалификации за оскорбление допинг-офицера
Российский футбольный союз не будет наказывать полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова дисквалификацией за оскорбление допинг-офицера.
В пресс-службе РФС заявили, что руководство организации полностью устраивают принятые клубом меры, поэтому инцидент можно считать исчерпанным.
Напомним, что "Локомотив" оштрафовал Денисова на один миллион рублей.
Не пропустите: Денисов извинился за оскорбление допинг-офицера. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|26
|56
|2
|Спартак Москва
|26
|50
|3
|ЦСКА Москва
|26
|48
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|48
|5
|Краснодар
|26
|47
|6
|Уфа
|26
|35
|7
|Арсенал Тула
|26
|35
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|26
|33
|10
|Ахмат
|26
|31
|11
|Динамо Москва
|26
|30
|12
|Ростов
|26
|30
|13
|Амкар
|26
|28
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|26
|13