Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов извинился за оскорбление допинг-офицера.

Напомним, что за этот инцидент хавбек "железнодорожников" был оштрафован на миллион рублей.

"ФК "Локомотив" сожалеет об инциденте, связанным с недопониманием в процессе заполнения протокола допинг-контроля. На следующий день после произошедшего клуб дал все необходимые объяснения Российскому антидопинговому агентству и Российскому футбольному союзу, а футболист принёс свои извинения" - сообщили в пресс-службе столичного клуба.

В этом сезоне 33-летний Денисов сыграл за "Локомотив" 36 матчей и забил 1 гол. | http://soccernews.ru