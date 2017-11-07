Денисов: "Мечтаю сыграть на домашнем Чемпионате Мира, но в сборной меня не будет"

Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов высказался о своем очередном не вызове в расположение сборной России.

"У этого вопроса существует два аспекта. С одной стороны, я сыграл более 50 матчей за сборную России, это всегда было и остается большой честью для меня. Более того, как и любой другой игрок, я мечтаю сыграть на домашнем Чемпионате Мира. С другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений со Станиславом Саламовичем и то, как они завершились, очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе как игрока сборной. Но я - реалист. Очевидно, что в силу озвученных мной причин меня в сборной не будет", - цитирует 33-летнего хавбека чемпионат.com.

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