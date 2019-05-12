Денисов может покинуть "Локомотив" летом

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Денисов может покинуть "Локомотив" летом

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов может покинуть клуб летом, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист недоволен своим статусом запасного игрока в московском клубе. Если хавбек не получит гарантий регулярной игры в основном составе, то будет настаивать на досрочном разрыве контракта, который действует до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне 34-летний Денисов провел за "Локомотив" 26 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

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