Денисов может вернуться в "Зенит"

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, петербургский клуб может предложить в обмен на Денисова хавбека Магомеда Оздоева, который ранее выступал за "Локомотив".

В завершившемся сезоне 33-летний Денисов провел за "Локомотив" 39 матчей и забил 1 гол. Что касается 25-летнего Оздоева, то он перешел в "Зенит" в январе и сыграл за клуб 10 матчей.

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