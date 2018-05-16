Денисов может вернуться в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москваигорь денисовмагомед оздоев

Денисов может вернуться в "Зенит"

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, петербургский клуб может предложить в обмен на Денисова хавбека Магомеда Оздоева, который ранее выступал за "Локомотив".

В завершившемся сезоне 33-летний Денисов провел за "Локомотив" 39 матчей и забил 1 гол. Что касается 25-летнего Оздоева, то он перешел в "Зенит" в январе и сыграл за клуб 10 матчей.

Не пропустите: "Зенит" определился насчет приглашения Адвоката. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов