Денисов: "Наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой"

Теги локомотив москваигорь денисов

Денисов: "Наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой"

Сегодня, 27 мая, стало известно, что "Локомотив" расстался с полузащитником Игорем Денисовым. В связи с этим игрок прокомментировал свой уход.

"Я признателен "Локомотиву" за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой", - сказал Денисов.

"Локомотив" по итогам завершившегося сезон занял 2 место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите:"Локомотив" объявил об уходе Денисова| http://soccernews.ru 
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