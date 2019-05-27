Денисов: "Наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой"

Сегодня, 27 мая, стало известно, что "Локомотив" расстался с полузащитником Игорем Денисовым. В связи с этим игрок прокомментировал свой уход.

"Я признателен "Локомотиву" за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов. Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой", - сказал Денисов.

"Локомотив" по итогам завершившегося сезон занял 2 место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите:"Локомотив" объявил об уходе Денисова| http://soccernews.ru