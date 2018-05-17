Денисов: "Не подам Черчесову руки, но ради сборной готов уступить"

Теги россияигорь денисовстанислав черчесов

Денисов: "Не подам Черчесову руки, но ради сборной готов уступить"Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов рассказал о готовности пойти на уступки перед главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Почему не вызываюсь в сборную России? Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам Черчесову руки, но ради сборной готов уступить - пожать руку и сказать: "Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь". Но. Извиняться за те слова я не буду.

Я не играл при Черчесове, не играл при этой схеме. Допускаю, что отыграл бы один матч, понял бы, что в такой схеме я бесполезен. Но вызов в сборную я заслужил", - цитирует 34-летнего хавбека sports.ru.

Напомним, Дзюба высказался о возвращении Игнашевича в сборную России. | soccernews.ru

комментарии
вася

не нужна твоя рука иты в сборной - катись прилипала капризный

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