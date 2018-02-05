Денисов: "Нужно готовиться не только к "Ницце"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов рассказал о работе на втором зимнем тренировочном сборе, который проходит в Испании.

"Нужно готовиться не только к "Ницце", но и ко всему сезону. Хотя по французам мы уже проводим теоретические занятия" - цитирует 30-летнего футболиста официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, что первый матч между "Локомотивом" и "Ниццей" состоится 15 февраля во Франции, а ответный - 22 февраля в Москве.

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