Денисов о матче в Хабаровске: "Играть в шарфе полевым игрокам по регламенту нельзя"

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Денисов о матче в Хабаровске: "Играть в шарфе полевым игрокам по регламенту нельзя"Полузащитник московского "Локомотива" Игорь Денисов прокомментировал экстремальные условия игры в Хабаровске.

"Когда летели из Хабаровска, кашляли все. Играть в шарфе полевым игрокам по регламенту нельзя. Спросил у Фарфана про то, каково ему играть на морозе, он сказал: "Первый раз в жизни такое у меня!" Учитывая, что мы играем в России, где не все регионы могут похвастаться теплым климатом, даже в Москве в конце декабря холодно. У природы нет такого понятия, как расписание, мол, надо чуть подкрутить - и будет легко. Зима есть зима - и она близко", - цитирует 33-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Геркус не беспокоится из-за возвращения "Спартака" в чемпионскую гонку. | soccernews.ru

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