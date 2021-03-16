Денисов - об избиении арбитра Широковым: "Половину судей РПЛ я бы с удовольствием сам ошарашил дубиной"

Известный в прошлом российский футболист Игорь Денисов поделился мнением о скандальной ситуации с участием бывшего партнёра по "Зениту" Романа Широкова.

Напомним, что экс-хавбек во время любительского матча избил арбитра Никиту Данченкова, после чего пострадавший рефери судился с обидчиком.

"Я скажу так: половину судей РПЛ я бы с удовольствием сам ошарашил дубиной. Вот честно! Мы, футболисты, не умеем драться, и удар с ноги был по инерции. Ты вступаешь в бой - и это нужно сделать. Да, Рома сделал некрасиво. Но я ставлю себя на место судьи. Ну получил я в пятак, зачем писать заявление в полицию? Зачем? Сказал бы Широкову: "Давай с тобой один на один додерёмся нормально". А что касается удара лежачего, то это было некрасиво. Но давайте разбираться с судьями. Что они творят?! Миллионы людей иногда хотят ушатать судью, правильно?

Кого мне хотелось ушатать в первую очередь? Последнее моё удаление в "Локомотиве"... Безбородов, питерец, кстати. Я спокойно отнёсся к ситуации. Сказал ему: "Ты меня удаляешь, но я человека вообще не трогал". А он отвечает: "Да, наверное, может, я ошибся". И удаляет меня. Вот что ему можно сказать? У нас полный непрофессионализм в судейском корпусе. Я бы на самом деле их всех разогнал и назначил других", - сказал Денисов.

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