Денисов отреагировал на слухи об отказе "Зенита" принимать его на работу в академию

Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Денисов опроверг информацию, что он пытался устроиться на работу в академию питерского клуба, но получил отказ.

"Я очень редко что-то комментирую, но сейчас все эти слухи про академию "Зенита" - это перебор даже для меня. Сначала писали, что я просто хочу в академию "Зенита", потом, что веду переговоры. Теперь, что я чуть ли не приполз на коленях, а меня не взяли. Для информации, я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна. Ребята, кто всё это придумывает, возможно, вы не знаете, но, чтобы быть тренером, даже детским, нужна лицензия. У меня такой лицензии нет. Я не собираюсь тренировать ни "Зенит", ни "Динамо", ни "Манчестер Юнайтед".

Мне кажется, было бы правильным, чтобы и "Зенит", и Максим Погорелов, чьё имя упоминается в этих лживых заметках, дали опровержение этой информации, иначе этот бред никогда не прекратится. Я понимаю СМИ, моё имя - гарантированный трафик и клики, но нужно тоже совесть иметь и не опускаться до перепечатки анонимных телеграм-каналов, публикующих откровенное враньё", - сказал Денисов.

Хавбек является воспитанником "Зенита", за основную команду выступал с 2002 по 2013 год, сыграл 356 матчей, забил 29 голов и сделал 29 ассистов. Завершил карьеру по окончании сезона 2018/19.

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