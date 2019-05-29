Денисов подтвердил информацию о завершении карьеры

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Денисов подтвердил информацию о завершении карьеры

Компания SILA International Lawyers, которая представляет интересы полузащитника Игоря Денисова​, подтвердила информацию о том, что футболист принял решение завершить

"По поручению нашего клиента Игоря Денисова сообщаем о принятом им решении завершить карьеру профессионального футболиста. Никаких дополнительных комментариев ни с нашей стороны, ни со стороны Игоря не последует", – сообщают российские СМИ.

35-летний Денисов за свою карьеру выступал за "Зенит", "Анжи", "Динамо" и "Локомотив". За сборную России сыграл 54 матча. Четырехкратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА.

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