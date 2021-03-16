Денисов порассуждал о целях "Зенита"
Известный в прошлом российский футболист Игорь Денисов рассказал, какие задачи, по его мнению, должны стоять перед "Зенитом".
"Выиграть чемпионат России - это не есть для "Зенита" планка на данный момент и 5-6 лет назад при "Газпроме". "Зенит" должен каждый год становиться чемпионом. И болельщики должны требовать, чтобы "Зенит" играл в Лиге Чемпионов как минимум в четвертьфинале. У нас задача была - попасть в полуфинал Лиги Чемпионов. Чемпионат России можно хоть десять раз выиграть, ну и что? В историю ты зайдёшь, если попадёшь в полуфинал Лиги Чемпионов", - сказал Денисов.
Хавбек является воспитанником "Зенита", за основу выступал с 2002 по 2013 год, сыграл 356 матчей, забил 29 голов и сделал 29 ассистов.
С Денисовым в составе "сине-бело-голубые" выиграли Кубок УЕФА в 2008 году.
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