Денисов высказался об интимном видео Дзюбы

Известный в прошлом российский футболист Игорь Денисов поделился мыслями о ситуации с публикацией в интернете видео, на котором форвард "Зенита" Артём Дзюба занимается мастурбацией.

"Каждый живёт так, как он хочет. Дзюба является лучшим нападающим России, кто бы как к нему ни относился. Он убил кого-то или что? Ну, побаловался, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что? Наказывать за это исключением из сборной, забирать капитанскую повязку в "Зените" - это как минимум неправильно.

Одно дело, если бы у нас был колоссальный выбор футболистов, но его нет. Наоборот, надо было позвонить и сказать: "Артём, раз ты так классно восстанавливаешься, забей-ка пять мячей сербам". Он бы забил пять голов, сыграли бы 5:5, вся страна так же восстанавливаться бы стала. Не понимаю раздувания этой полной ахинеи. То, что он совершил, наверное, больно воспримется его детьми, но это его личная жизнь. Не надо в неё влезать", - сказал Денисов.

Скандал со сливом ролика с Дзюбой произошёл в начале ноября. После него нападающего не вызвали в сборную России, которая без капитана не смогла победить ни в одном из трёх матчей.

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