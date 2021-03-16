Денисов высказался об интимном видео Дзюбы
Известный в прошлом российский футболист Игорь Денисов поделился мыслями о ситуации с публикацией в интернете видео, на котором форвард "Зенита" Артём Дзюба занимается мастурбацией.
"Каждый живёт так, как он хочет. Дзюба является лучшим нападающим России, кто бы как к нему ни относился. Он убил кого-то или что? Ну, побаловался, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что? Наказывать за это исключением из сборной, забирать капитанскую повязку в "Зените" - это как минимум неправильно.
Одно дело, если бы у нас был колоссальный выбор футболистов, но его нет. Наоборот, надо было позвонить и сказать: "Артём, раз ты так классно восстанавливаешься, забей-ка пять мячей сербам". Он бы забил пять голов, сыграли бы 5:5, вся страна так же восстанавливаться бы стала. Не понимаю раздувания этой полной ахинеи. То, что он совершил, наверное, больно воспримется его детьми, но это его личная жизнь. Не надо в неё влезать", - сказал Денисов.
Скандал со сливом ролика с Дзюбой произошёл в начале ноября. После него нападающего не вызвали в сборную России, которая без капитана не смогла победить ни в одном из трёх матчей.
Не пропустите: Денисов о драке с участием Кокорина и Мамаева: "Дяденька получил по делу". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Эден Азар рискует пропустить остаток сезона и Евро-2020
-
Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства
-
Роналду круче Пеле, "Манчестер Сити", "Бавария" и "Интер" уже практически чемпионы, а "Атлетико" сдулся: главные итоги выходных
-
Главные новости дня: 15 марта
-
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Уэску"
Лента новостей
-
Официально: Газизов вернулся на пост гендиректора "Уфы"
-
Эден Азар рискует пропустить остаток сезона и Евро-2020
-
Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства
-
Гильерме вышел на третье место по матчам за "Локомотив" в РПЛ
-
Милнер повторил рекорд Крауча в АПЛ
-
Рыжиков объяснил своё решение покинуть "Тамбов"
-
Официально: Хонда стал игроком "Нефтчи"
-
Денисов высказался об интимном видео Дзюбы
-
Роналду круче Пеле, "Манчестер Сити", "Бавария" и "Интер" уже практически чемпионы, а "Атлетико" сдулся: главные итоги выходных
-
Главные новости дня: 15 марта
-
Матч "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" был прерван на 15 минут из-за оказания помощи вратарю хозяев
-
Месси установил рекорд топ-5 лиг Европы
-
Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции
-
1
Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Уэску"
-
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон"
-
Журналист Алланазаров о продлении контракта Тедеско со "Спартаком": "Он уже не так категоричен"
-
"Бавария" может не отпустить Левандовского в сборную Польши
-
"Арсенал" нацелился на защитника "Айнтрахта" и хавбека "Брайтона"
-
Стали известны сроки восстановления Азара
-
Месси догнал Хави по количеству матчей за "Барселону"