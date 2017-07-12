Денисов: "Я хотел сыграть за сборную России на Кубке Конфедераций"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов прокомментировал выступление сборной России на Кубке Конфедераций-2017.

"Я смотрел игры нашей сборной. Ребята молодцы, немного не повезло, но это жизнь. Надеюсь, что на домашнем чемпионате мира сыграем лучше. Уверен, что и болельщики помогут. Я хотел играть на Кубке конфедераций. В любом случае подготовился бы одинаково – играя за сборную, или проведя полноценный сбор за "Локомотив", - приводят слова Денисова российские СМИ.

Напомним, что 33-летний Денисов провел за сборную России 54 матча. В данный момент хавбек не вызывает в национальную команду из-за конфликта с главным тренером Станиславом Черчесовым.

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