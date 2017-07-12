Денисов: "Я хотел сыграть за сборную России на Кубке Конфедераций"

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Денисов: "Я хотел сыграть за сборную России на Кубке Конфедераций"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов прокомментировал выступление сборной России на Кубке Конфедераций-2017. 

"Я смотрел игры нашей сборной. Ребята молодцы, немного не повезло, но это жизнь. Надеюсь, что на домашнем чемпионате мира сыграем лучше. Уверен, что и болельщики помогут. Я хотел играть на Кубке конфедераций. В любом случае подготовился бы одинаково – играя за сборную, или проведя полноценный сбор за "Локомотив", - приводят слова Денисова российские СМИ.

Напомним, что 33-летний Денисов провел за сборную России 54 матча. В данный момент хавбек не вызывает в национальную команду из-за конфликта с главным тренером Станиславом Черчесовым.

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комментарии
Валерий Иванович

Зря лебезишь, тем более подготовился бы все равно одинаково, но позора игры в такой сбродной избежал и будь доволен. Если в сборной нет лучших игроков страны, то это дерьмо, а не сборная и факты это подтверждают уже дважды подряд.А самый лучший футболист страны сверкает себе спокойно в Казахстане.Ха. то-то и оно.

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Пьянь

Сверкает как раз потому, что играет в Казахстане.

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