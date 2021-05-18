Денисов жёстко раскритиковал Кикнадзе
Фото РИА Новости / Алексей Филиппов
Экс-хавбек московского "Локомотива" Игорь Денисов рассказал о своём отношении к работе бывшего генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
"Самая главная ошибка была, когда взяли этого президента... Всегда забываю фамилию. Кикнадзе, да! Это вообще, по-моему, человек с луны футбольной. Его никто не понимал. Не знаю, кто его туда поставил. Может, в другой сфере деятельности он большой профессионал, но в футболе – полный ноль. Просто ноль. С того момента "Локомотив" откатился назад и стал той командой, в которую я пришёл.
Кикнадзе пришёл и начал: я, я, я. Конфликт с Сёминым у них был потом. Слушал интервью Палыча, где он говорит: "Я всегда был за футболистов". Ну, дай бог. У меня немножко другое мнение на эту тему. Потом, конечно, он принял сторону игроков, потому что Кикнадзе... Ну это просто неадекватный человек", - сказал Денисов.
Кикнадзе занимал должность гендиректора "Локо" ровно два года - с декабря 2018-го по декабрь 2020-го.
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