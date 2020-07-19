Дэнни Ингз принес победу "Саутгемптону" и приблизился к лучшему бомбардиру АПЛ
В матче 37-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на выезде обыграл "Борнмут" со счетом 2:0. Счёт открыл Дэнни Ингз. На счету форварда теперь 21 гол в Премьер-лиге. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ, уступая нападающему "Лестера" Джейми Варди (23). Во втором тайме Ингз мог забить еще один гол, но не реализовал 11-метровый. В концовке второй гол "святых" забил Че Адамс.
"Борнмут" – "Саутгемптон" - 0:2 (0:1)
Голы: Ингз, 41 - 0:1, Адамс, 90+9 - 0:2
"Борнмут": Рэмсдейл, Стэйси, Рико, Келли, Кук, Биллинг, Станислас (Соланке, 70), Брукс (Уилсон, 46), Лерма (Серридж, 82), Кинг (Кук, 69), Уилсон.
"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Уокер-Питерс, Бертран, Вестергор, Ромеу (Хейбьерг, 77), Армстронг, Редмонд, Уорд-Проуз, Ингз, Лонг (Адамс, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18