Дэнни Ингз принес победу "Саутгемптону" и приблизился к лучшему бомбардиру АПЛ

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Дэнни Ингз принес победу "Саутгемптону" и приблизился к лучшему бомбардиру АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на выезде обыграл "Борнмут" со счетом 2:0. Счёт открыл Дэнни Ингз. На счету форварда теперь 21 гол в Премьер-лиге. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ, уступая нападающему "Лестера" Джейми Варди (23). Во втором тайме Ингз мог забить еще один гол, но не реализовал 11-метровый. В концовке второй гол "святых" забил Че Адамс.

"Борнмут" – "Саутгемптон" - 0:2 (0:1)
Голы: Ингз, 41 - 0:1, Адамс, 90+9 - 0:2

"Борнмут": Рэмсдейл, Стэйси, Рико, Келли, Кук, Биллинг, Станислас (Соланке, 70), Брукс (Уилсон, 46), Лерма (Серридж, 82), Кинг (Кук, 69), Уилсон.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Уокер-Питерс, Бертран, Вестергор, Ромеу (Хейбьерг, 77), Армстронг, Редмонд, Уорд-Проуз, Ингз, Лонг (Адамс, 66).

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