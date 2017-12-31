Дэнни Миллз: "Рано или поздно за игрока заплатят 900 миллионов евро"

Теги лионель мессибарселона

Дэнни Миллз: "Рано или поздно за игрока заплатят 900 миллионов евро"Известный в прошлом английский футболист Дэнни Миллз высказался о стоимости игроков на современном трансферном рынке.

"Цены на игроков не имеют значения. Мы должны перестать говорить о ценах - будь то 200, 300, 400 миллионов. Сколько составляет сумма отступных за Месси в "Барселоне" - 900 миллионов евро? Или что-то вроде этого? Рано или поздно кто-то заплатит за игрока эту сумму. Так и будет", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, Месси определил альтернативу Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов