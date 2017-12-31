Дэнни Миллз: "Рано или поздно за игрока заплатят 900 миллионов евро"

Известный в прошлом английский футболист Дэнни Миллз высказался о стоимости игроков на современном трансферном рынке.

"Цены на игроков не имеют значения. Мы должны перестать говорить о ценах - будь то 200, 300, 400 миллионов. Сколько составляет сумма отступных за Месси в "Барселоне" - 900 миллионов евро? Или что-то вроде этого? Рано или поздно кто-то заплатит за игрока эту сумму. Так и будет", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, Месси определил альтернативу Коутиньо. | soccernews.ru