Дэнни Роуз близок к переходу в "Уотфорд"

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Дэнни Роуз близок к переходу в "Уотфорд"Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Как сообщает The Athletic, бывший футболист "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз продолжит карьеру в "Уотфорде". 

По информации источника, 30-летний футболист на правах свободного агента согласился присоединиться к «шершням», которые вернулись в АПЛ. В 2009 году Роуз выступал за "Уотфорд" на правах аренды и провел за клуб 7 матчей.

Напомним, что Роуз перешел в "Тоттенхэм" летом 2007 года. В последний раз 30-летний англичанин выходил на поле в составе "шпор" 11 января 2020 года в игре против "Ливерпуля" (0:1). 

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