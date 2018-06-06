Защитник сборной Англии Дэнни Роуз отговорил свою семью от поездки в Россию на Чемпионат Мира.

"Я сказал своей семье, что ни хочу, чтобы они отправились в Россию. Потому что там они могут встретиться с проявлениями расизма или чем-либо еще в этом роде", - приводит слова 27-летнего бека "трех львов" Bleacher Report Football.

Напомним, Деле Алли рассказал о целях сборной Англии на ЧМ-2018. | soccernews.ru