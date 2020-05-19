Дэнни Роуз считает, что Почеттино однажды возглавит "МЮ"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз, играющий на данный момент в аренде в "Ньюкасле", заявил, что экс-главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино однажды возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Не сомневаюсь, это будет большой клуб. Трудоголизм Почеттино от Бьелсы. Я знаю, что он восхищается Бьелсой. Он перенял у него отношение к работе.

Где Почеттино продолжит карьеру? В конце концов он возглавит "Манчестер Юнайтед", - цитирует Роузса The Lockdown Tactics.

Ранее сообщалось, что Почеттино может в скором времени возглавить "Ньюкасл". Специалист находится без работы с момента, как был уволен из "Тоттенхэма" (19 ноября 2019 года).

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