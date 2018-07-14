Дэнни Роуз удивил своей игровой экипировкой в матче с Бельгией

Защитник сборной Англии Дэнни Роуз удивил своей игровой экипировкой в матче за третье место Чемпионата Мира против национальной команды Бельгии.

Так, 28-летний бек "трех львов" проводит игру с "красными дьяволами" в рваных гетрах:

Напомним, сборная Англии проводит 100-й матч в рамках финальных частей ЧМ и ЧЕ. | soccernews.ru