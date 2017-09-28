Дентиньо может покинуть "Шахтёр"

Полузащитник "Шахтёра" Дентиньо может вернуться в "Коринтианс", сообщает Yahoo Esportes.

По информации источника, бразильский клуб намерен попытаться выкупить своего воспитанника уже во время зимнего трансферного окна.

Сам Дентиньо не против возвращения на родину. Его контракт с "Шахтёром" рассчитан до лета 2021 года.

Не пропустите: Леонардо возглавил "Антальяспор". | http://soccernews.ru