Дентиньо может покинуть "Шахтёр"
Атакующий полузащитник "Шахтёра" Дентиньо вскоре может покинуть клуб.
29-летний бразилец недоволен своим положением в стане "горняков", в связи с чем рассчитывает вернуться на родину.
Приоритетным вариантом продолжения карьеры Дентиньо считает "Коринтианс". Речь идёт об аренде, поскольку "мушкетёры" пока не могут выкупить своего воспитанника.
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