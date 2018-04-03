Дентиньо может покинуть "Шахтёр"

Атакующий полузащитник "Шахтёра" Дентиньо вскоре может покинуть клуб.

29-летний бразилец недоволен своим положением в стане "горняков", в связи с чем рассчитывает вернуться на родину.

Приоритетным вариантом продолжения карьеры Дентиньо считает "Коринтианс". Речь идёт об аренде, поскольку "мушкетёры" пока не могут выкупить своего воспитанника.

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