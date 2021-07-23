Депай: "Барселоне" отказать невозможно"

Теги барселонамемфис депай

Депай: "Барселоне" отказать невозможно"Фото: твиттер "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай высказался о своем переходе в клуб.

"Находиться здесь - честь для меня. Сбылась детская мечта. Переговоры были долгими, однако желание играть тут присутствовало всегда. Спасибо президенту и всему руководству за то, что позволили всему этому случиться.

Также я хочу поблагодарить тренера. Куман использовал меня как центрального нападающего в сборной Нидерландов, помог мне комфортно себя чувствовать, за что я должен его поблагодарить.

Я бы перешел в "Барселону" и в том случае, если бы его тут не было, так как отказать ей невозможно. Я бы перешел в любом случае. Но также очевидно, что большой вклад в этот трансфер внес и он", - приводит слова Депая Marca.

Читайте также: "Барселона" официально представила Депая. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ и собирается уйти в конце сезона

Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ и собирается уйти в конце сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов