Депай: "Барселоне" отказать невозможно"

Фото: твиттер "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай высказался о своем переходе в клуб.

"Находиться здесь - честь для меня. Сбылась детская мечта. Переговоры были долгими, однако желание играть тут присутствовало всегда. Спасибо президенту и всему руководству за то, что позволили всему этому случиться.

Также я хочу поблагодарить тренера. Куман использовал меня как центрального нападающего в сборной Нидерландов, помог мне комфортно себя чувствовать, за что я должен его поблагодарить.

Я бы перешел в "Барселону" и в том случае, если бы его тут не было, так как отказать ей невозможно. Я бы перешел в любом случае. Но также очевидно, что большой вклад в этот трансфер внес и он", - приводит слова Депая Marca.

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