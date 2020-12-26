Депай ближе к переходу в "Барселону", чем в ПСЖ
Нападающий "Лиона" Мемфис Депай имеет два реальных варианта продолжения карьеры.
На 26-летнего футболиста всерьёз претендуют "Барселона" и ПСЖ. По информации Barcauniversal, фаворитом в гонке за голландцем являются "сине-гранатовые".
Ранее сообщалось, что "ткачи" готовы продать форварда зимой за 5 миллионов евро, чтобы не потерять его летом бесплатно.
В текущем сезоне Депай сыграл за "Лион" 17 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
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