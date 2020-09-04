Депай близок к переходу в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман всё-таки продавил трансфер нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.

По информации журналиста Calciomercato Даниэле Лонго, голландский форвард заключит контракт с "сине-гранатовыми" в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Депай сыграл за "Лион" 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 44 миллиона евро.

Скорее всего, "Барсе" удастся заполучить игрока по сниженной цене, поскольку его контракт с "ткачами" истекает следующим летом и он сам хочет сменить команду.

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