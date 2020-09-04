Депай близок к переходу в "Барселону"
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман всё-таки продавил трансфер нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.
По информации журналиста Calciomercato Даниэле Лонго, голландский форвард заключит контракт с "сине-гранатовыми" в ближайшие дни.
В прошлом сезоне Депай сыграл за "Лион" 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 44 миллиона евро.
Скорее всего, "Барсе" удастся заполучить игрока по сниженной цене, поскольку его контракт с "ткачами" истекает следующим летом и он сам хочет сменить команду.
Не пропустите: Коутиньо прервал отпуск ради предсезонки в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Аталанта" объявила о трансфере Алексея Миранчука
-
Отец Месси и Ла Лига обменялись письмами
-
Кокорин порассуждал о будущем дебюте за "Спартак"
-
Кумана вышвырнут из “Барселоны” по ходу сезона. Голландский коуч окончательно похоронит свою репутацию
-
Объявлены номинанты на звание лучшего игрока сезона АПЛ по версии футболистов
-
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о подписании Хедиры и продаже Барриоса
-
3
Депай близок к переходу в "Барселону"
-
"Спартак" потребовал солидарные выплаты за Алексея Миранчука
-
Мутко рассказал о своей мечте, связанной с Моуринью
-
СМИ: Алексей Миранчук пропустит начало сезона в Серии А
-
4
Месси сегодня объявит, что останется в "Барселоне"
-
1
Определён размер призового фонда для победителя Кубка России-2021
-
1
Хаверц станет игроком "Челси" в ближайшие сутки
-
РФС снял с "Динамо" трансферный бан
-
4
Ракитич пообещал найти в "Севилье" место для Месси
-
1
Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки
-
1
В 2020 году Дзюба больше половины голов забил с пенальти
-
1
Аршавин прокомментировал победу сборной России над Сербией
-
Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России
-
Коутиньо прервал отпуск ради предсезонки в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14