Депай бросил вызов Неймару

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Депай бросил вызов НеймаруНовоиспеченный вингер французского ПСЖ Неймар еще не успел дебютировать за свой клуб, а ему уже успели бросить вызов соперники.

Так, игрок "Лиона" Мемфис Депай официально заявил, что в нынешнем сезоне Лиги 1 он забьет больше голов со штрафных ударов, чем бразилец. В подтверждение своих намерений француз даже выложил в твиттере тренировку с отрабатыванием им ударов.

Напомним, Румменигге высказался о трансфере Неймара. | soccernews.ru

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