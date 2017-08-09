Депай бросил вызов Неймару

Новоиспеченный вингер французского ПСЖ Неймар еще не успел дебютировать за свой клуб, а ему уже успели бросить вызов соперники.

Так, игрок "Лиона" Мемфис Депай официально заявил, что в нынешнем сезоне Лиги 1 он забьет больше голов со штрафных ударов, чем бразилец. В подтверждение своих намерений француз даже выложил в твиттере тренировку с отрабатыванием им ударов.

Напомним, Румменигге высказался о трансфере Неймара. | soccernews.ru