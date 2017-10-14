Депай: "Буду играть за "Реал"

Теги лионмемфис депайреал мадрид

Депай: "Буду играть за "Реал"Вингер французского "Лиона" Мемфис Депай рассказал о своей мечте выступать за мадридский "Реал".

"Я думаю, что я буду играть за "Реал Мадрид". Это моя цель. Только Бог знает, получится ли у меня осуществить задуманное, он всегда мне помогает", - цитирует 23-летнего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера Депай помог "Лиону" обыграть "Монако". | soccernews.ru

комментарии
Павел

все может быть, футболист то талантливый и только 23 года.

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ГОСТЬ

ЗА РЕАЛ 2

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Зенден

За хуял ты будешь играть еблан. Сборную угробили а теперь ему реал подавай, СКОТЫ.

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месси

у тебя счс наверное жестко бомбит, ЧМ будишь смотреть, кстати сборная Белоруссии будет играть в ЧМ?

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Зенден

Алфавит сразу выучи, а потом и подъябывать будешь, собака немытая

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месси

какой алфавит уебок? я просто хотел узнать будишь ли ты смотреть ЧМ, никого подъеба алкаш конченный.

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