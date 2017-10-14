Депай: "Буду играть за "Реал"

Вингер французского "Лиона" Мемфис Депай рассказал о своей мечте выступать за мадридский "Реал".

" Я думаю, что я буду играть за "Реал Мадрид". Это моя цель. Только Бог знает, получится ли у меня осуществить задуманное, он всегда мне помогает ", - цитирует 23-летнего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера Депай помог "Лиону" обыграть "Монако". | soccernews.ru