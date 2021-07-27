Депай дал интервью после дебюта за "Барселону"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Нидерландов Мемфис Депай дал интервью после своего дебюта за каталонцев в товарищеском матче против "Жироны" (3:0), в котором голландец забил гол с пенальти.

"Меня не волнует, называют ли меня бунтарём. На самом деле, я рассматриваю это как нечто положительное. Смог бы Луис Суарес забить столько голов и завоевать столько титулов, если бы был самым милым мальчиком на поле? Я вообще не знаю, почему слово «бунтарь» имеет негативный оттенок.

Я чувствую себя хорошо. Для меня это благословение. Приём был невероятным. Очевидно, что посещать так много интервью и мероприятий утомительно, но я делаю это с энергией и терпением. Я насладился этой первой неделей и моим первым матчем.

Почему я выбрал именно "Барселону"? Это отличный клуб, я думаю, он подходит для моей игры, и я люблю этот город. Есть много причин".

Напомним, что Депай перешел в "Барселону" этим летом из "Лиона" на правах свободного агента.

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