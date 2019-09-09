Депай хочет покинуть "Лион"

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Депай хочет покинуть "Лион"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай в ближайшее трансферное окно хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, футболист желает уйти из команды, несмотря на то, что недавно он заявлял, что рад выступать в "Лионе".

Главным претендентов на 25-летнего игрока является "Милан". Форвард надеется перебраться в миланский клуб уже зимой.

Депай - воспитанник ПСВ, в "Лионе" он играет с 2017 года. В этом сезоне он участвовал в 4 матчах Лиги 1, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

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