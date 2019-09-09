Депай хочет покинуть "Лион"
Нападающий "Лиона" Мемфис Депай в ближайшее трансферное окно хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Calciomercato.com.
По данным источника, футболист желает уйти из команды, несмотря на то, что недавно он заявлял, что рад выступать в "Лионе".
Главным претендентов на 25-летнего игрока является "Милан". Форвард надеется перебраться в миланский клуб уже зимой.
Депай - воспитанник ПСВ, в "Лионе" он играет с 2017 года. В этом сезоне он участвовал в 4 матчах Лиги 1, забив 4 гола и сделав 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0