Депай хочет уйти из "Лиона"
Нападающий "Лиона" Мемфис Депай признался, что планирует в скором времени сменить команду.
"Я не вижу будущего в "Лионе" и не знаю, отыграю ли здесь полный сезон. Я выступаю за эту команду почти четыре года, стал капитаном. Но, к сожалению, здесь нет и намёка на победу в Лиге Чемпионов", - приводит слова голландца Goal.com.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне "ткачи" дошли до полуфинала ЛЧ, где были разгромлены "Баварией".
На 26-летнего Депая претендуют "Барселона", ПСЖ, "Милан" и дортмундская "Боруссия".
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