Депай хочет уйти из "Лиона"

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Депай хочет уйти из "Лиона"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай признался, что планирует в скором времени сменить команду.

"Я не вижу будущего в "Лионе" и не знаю, отыграю ли здесь полный сезон. Я выступаю за эту команду почти четыре года, стал капитаном. Но, к сожалению, здесь нет и намёка на победу в Лиге Чемпионов", - приводит слова голландца Goal.com.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне "ткачи" дошли до полуфинала ЛЧ, где были разгромлены "Баварией".

На 26-летнего Депая претендуют "Барселона", ПСЖ, "Милан" и дортмундская "Боруссия".

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