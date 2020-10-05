Депай и Гарсия - в шаге от перехода в "Барселону"

Состав "Барселоны" в ближайшее время пополнят сразу два футболиста - центральный защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия и форвард "Лиона" Мемфис Депай.

По информации журналиста Николо Скиры, оба игрока сегодня пройдут медицинское обследование, после чего подпишут контракты с каталонским клубом.

За испанца "Барса" заплатит 15 миллионов евро + бонусы, за голландца - 25 миллионов.

Также известно, что 19-летний Гарсия заключит с "сине-гранатовыми" контракт до 2025 года.

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