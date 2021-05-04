Депай ищет дом в Барселоне

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Депай ищет дом в Барселоне

Фото инстаграм Мемфиса Депая

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай, по всей видимости, решил продолжить карьеру в "Барселоне".

По информации Mundo Deportivo, звёздный голландец на прошлой неделе приезжал в столицу Каталонии с целью найти там дом.

Сообщается, что футболиста с семьей заметили в районе Педральбес, который славится своими вилами и красотой природы.

Напомним, что в июне истечёт контракт Депая с "Лионом", и он станет свободным агентом. За ситуацией с его будущим помимо "Барсы" следят "Ювентус", ПСЖ и "Ливерпуль".

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