Депай может оказаться в АПЛ

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Депай может оказаться в АПЛ

Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к голландскому нападающему "Барселоны" Мемфису Депаю, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются и другие клубы АПЛ. Ранее сообщалось, что Депай входит в сферу интересов "Ювентуса", "Интера" и "Милана".

В нынешнем сезоне 27-летний Депай провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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