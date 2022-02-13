Депай может перейти в итальянский топ-клуб

Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Наполи" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Барселоны" Мемфису Депаю, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Наполи" голландец может заменить Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в "Торонто". "Барселона" может продать Депая, чтобы получить дополнительные средства на трансферы.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.