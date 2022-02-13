Депай может перейти в итальянский топ-клуб

Теги наполибарселонамемфис депайтрансферы

Депай может перейти в итальянский топ-клуб

Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен

"Наполи" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Барселоны" Мемфису Депаю, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Наполи" голландец может заменить Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в "Торонто". "Барселона" может продать Депая, чтобы получить дополнительные средства на трансферы.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" заинтересована в защитнике "Интера". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" на 91-й минуте ушел от поражения в матче с "Аталантой"

"Ювентус" на 91-й минуте ушел от поражения в матче с "Аталантой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов