Депай может перейти в "Ювентус"

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"Ювентус" рассматривает вариант с подписанием форварда "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфиса Депая в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Соглашение футболиста с французским клубом заканчивается 20 июня 2021 года и он может перейти в новый клуб может в статусе свободного агента совершенно бесплатно.

Это вполне устраивает "струю синьору", которая испытывает значительные финансовые трудности на фоне пандемии коронавируса, но нуждается в усилении линии атаки.

"Ювентусу" предстоит выдержать борьбу за игрока, в услугах которого заинтересованы также "Барселона" и "Ливерпуль".

В текущем сезоне Депай выходил на поле в составе "Лиона" в 37 матчах во всех турнирах. На его счету 20 забитых мячей и 9 результативных передач.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45,00 млн €.