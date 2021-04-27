Депай может перейти в "Ювентус"
Фото: Твиттер @Ligue1UberEats
"Ювентус" рассматривает вариант с подписанием форварда "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфиса Депая в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
Соглашение футболиста с французским клубом заканчивается 20 июня 2021 года и он может перейти в новый клуб может в статусе свободного агента совершенно бесплатно.
Это вполне устраивает "струю синьору", которая испытывает значительные финансовые трудности на фоне пандемии коронавируса, но нуждается в усилении линии атаки.
"Ювентусу" предстоит выдержать борьбу за игрока, в услугах которого заинтересованы также "Барселона" и "Ливерпуль".
В текущем сезоне Депай выходил на поле в составе "Лиона" в 37 матчах во всех турнирах. На его счету 20 забитых мячей и 9 результативных передач.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45,00 млн €.
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|4
|Аталанта
|26
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|Наполи
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
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