Депай может покинуть "Барселону"

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Депай может покинуть "Барселону"

Фото: инстаграм Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Голландский нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может покинуть клуб по инициативе нового главного тренера команды Хави Эрнандеса, сообщает Sport.es. 

По сведениям источника, тренер не впечатлен уровнем футболиста. Впрочем, в январе уход Депая маловероятен из-за проблем каталонцев в атакующей линии.

В нынешнем сезоне 27-летний Депай провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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