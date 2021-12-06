Депай может покинуть "Барселону"

Фото инстаграм Мемфиса Депая

Форвард "Барселоны" Мемфис Депай не уверен в своём будущем в каталонском клубе, сообщает El Nacional.

По информации источника, голландец рассмотрит вариант с уходом в другую команду, если его место в стартовом составе "сине-гранатовых" окажется под угрозой.

27-летний футболист приходил в "Барсу", чтобы поработать с Рональдом Куманом, а после увольнения соотечественника он потерял гарантии на стабильное игровое время.

В текущем сезоне Депай провёл 20 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Салах высказался об интересе "Барселоны". | http://soccernews.ru