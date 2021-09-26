Депай может покинуть "Барселону" в 2023 году

Фото: инстаграм Депая/Автор неизвестен

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай может покинуть "Барселону" через два года.

Как сообщает Габриэль Санс, источники в клубе сообщают, что в ходе переговоров по контракту Депая обсуждалось включение пункта о продлении в одностороннем порядке.

По информации источника, в последний момент пункт так и не был включен.

Отмечается, что Депай станет свободным агентом в 2023 году, а "Барсе" придется вести переговоры о продлении контракта.

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