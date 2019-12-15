Голландский нападающий "Лиона" Мемфис Депай может пропустить остаток сезона из-за травмы, сообщает L'Équipe.

По сведениям издания, у футболиста подозрение на разрыв передней крестообразной связки. Эту травму он получил в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Ренном" (0:1).

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование. Если предварительный диагноз подтвердится, то голландец перенесет операцию, после которой будет восстанавливаться 6-7 месяцев.

В нынешнем сезоне 25-летний Депай провел за "Лион" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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