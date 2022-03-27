Депай может уйти из "Барселоны"

Фото: твиттер Депая\Автор неизвестен

Будущее голландского нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая остается неопределенным.

Как сообщает журналист Габриэль Санс, некоторые клубы из АПЛ и Серии А заинтересованы в подписании нидерландца в летнее трансферное окно.

По информации источника, лондонский "Тоттенхэм" - главный претендент на Мемфиса в данный момент и они очень хотят подписать его.

Отмечается, что сам Депай счастлив в "Барселоне", но он будет изучать ситуацию.

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