Депай может уйти из "Барселоны"
Фото: твиттер Депая\Автор неизвестен
Будущее голландского нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая остается неопределенным.
Как сообщает журналист Габриэль Санс, некоторые клубы из АПЛ и Серии А заинтересованы в подписании нидерландца в летнее трансферное окно.
По информации источника, лондонский "Тоттенхэм" - главный претендент на Мемфиса в данный момент и они очень хотят подписать его.
Отмечается, что сам Депай счастлив в "Барселоне", но он будет изучать ситуацию.
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
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